Après-midi ludique Nature Pontarlier

Après-midi ludique Nature

Médiathèque Pontarlier Doubs

Gratuit

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-11-08

Organisé par la médiathèque de Pontarlier.

Venez découvrir et jouer à une sélection de jeux de société et de jeux vidéo autour de la Nature ! Entrée libre. .

Médiathèque Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

