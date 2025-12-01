Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Après-midi ludique Noël Pontarlier

Après-midi ludique Noël Pontarlier samedi 20 décembre 2025.

Après-midi ludique Noël

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :
2025-12-20

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Venez découvrir et jouer à une sélection de jeux de société et de jeux vidéo autour de Noël !
A partir de 10 ans. Entrée libre.   .

Médiathèque de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

English : Après-midi ludique Noël

German : Après-midi ludique Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Après-midi ludique Noël Pontarlier a été mis à jour le 2025-11-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS