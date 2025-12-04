Après-midi ludique pour les seniors Châlette-sur-Loing
Après-midi ludique pour les seniors Châlette-sur-Loing jeudi 4 décembre 2025.
Après-midi ludique pour les seniors
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 14:00:00
fin : 2025-12-04 16:00:00
Date(s) :
2025-12-04
Après-midi ludique pour les seniors
Gratuit, accès libre. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 67 07
English :
Fun afternoon for seniors
German :
Spielenachmittag für Senioren
Italiano :
Pomeriggio di divertimento per gli anziani
Espanol :
Tarde de diversión para los mayores
L’événement Après-midi ludique pour les seniors Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-11-14 par OT MONTARGIS