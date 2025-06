Après-midi ludiques OPAR Rennes 17 juillet 2025

Activité gratuite soumise à l’adhésion à l’association (33€) – Carte Sortir Acceptée

Venez vous divertir autour de jeux

Ami(e)s retraité(e)s, venez vous divertir autour de jeux de sociétés, jeux géants et jeux vidéos, les jeudis 17 et 24 juillet & 7 et 21 août à l’OPAR de 14h30 à 16h30

Si le temps le permet, possibilité de s’installer en extérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-17T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-21T16:30:00.000+02:00

OPAR OPAR – Observatoire et pôle d’animation des retraités rennais, Rue de Dinan, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine