Après-midi magique ! Cinéma de la Plage Barneville-Carteret
Cinéma de la Plage 4 Avenue de la République Barneville-Carteret Manche
Projection du film Le Pôle Express au cinéma de la plage à Carteret en présence du Père Noël.
Réservation cineteunefois@gmail.com. .
Cinéma de la Plage 4 Avenue de la République Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie
