Après-midi MECABOIS Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous Chantepie Dimanche 18 janvier 2026, 14h30

Tarif: 2€ par adulte / enfant

L’association des Parents d’élèves « Les 4 écoles » organise un après-midi MECABOIS le dimanche 18 janvier 2026 à partir de 14h30 (début du concours à 15h) salle Pierre Fouré – Maison pour Tous.

L'association des parents d'élèves « Les 4 écoles » organise un après-midi MECABOIS le dimanche 18 janvier 2026 à partir de 14h30 (début du concours à 15h) à la salle Pierre Fouré (salle du rez-de-chaussée de la Maison pour Tous).

L’après-midi est à destination des élèves de la grande section au CM2 (un espace pour accueillir les PS et MS sera prévu).

Au programme, les habituels défis, le quizz, et le tirage au sort du gagnant du précieux baril MECABOIS!

L’inscription pourra se faire sur la place dans la limite des places disponibles ou en nous envoyant un mail à [les4ecoles-bureau@googlegroups.com](mailto:les4ecoles-bureau@googlegroups.com).

Un goûter sera offert à tous les participants!

Salle Pierre Fouré – Maison pour Tous 86 avenue André Bonnin – 35135 Chantepie



