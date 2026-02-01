Après-midi multi-activités Salle des Fêtes Prégilbert
Après-midi multi-activités Salle des Fêtes Prégilbert mercredi 11 février 2026.
Salle des Fêtes 1 Grande Rue Prégilbert Yonne
Gratuit
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11 17:30:00
2026-02-11
Venez découvrir différents ateliers créatifs et nos grands jeux en bois pour les petits et grands enfants.
Salle des Fêtes 1 Grande Rue Prégilbert 89460 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 76 26 44
