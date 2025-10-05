Après-midi musical d’exception Drefféac

Après-midi musical d’exception organisé par l’Arbre à mots

le dimanche 5 octobre à 14h30, espace culturel de Drefféac

A l’affiche Y’AKAPELLA, trio vocal féminin et percussions

En première partie MUTHE CODA, groupe vocal de Drefféac

Entrée 8€

Bar

Organisation l’Arbre à mots

www.facebook.com/larbreamotsdreffeac

Espace culturel Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

