Après-midi musicale proposée par l’association Vaux Perspectives Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer

Informations pratiques

Vaux-sur-Mer

Après-midi musicale proposée par l’association Vaux Perspectives

Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 15:30:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Après-midi musicale proposée par l’association Vaux Perspectives

Concert « Symphonia »

Avec l’orchestre symphonique de Pons composé de 50 musiciens sous la direction de Pierre Chataigner

Tarif : 10 € – gratuit pour les moins de 16 ans

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Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 36 06 96 vaux.perspectives17640@gmail.com

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English :

Musical Afternoon presented by the Vaux Perspectives association

« Symphonia » Concert

Featuring the Pons Symphony Orchestra, composed of 50 musicians, conducted by Pierre Chataigner

Admission: 10 € – free for children under 16

L’événement Après-midi musicale proposée par l’association Vaux Perspectives Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Vaux-sur-mer