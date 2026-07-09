Après-midi musicale proposée par l’association Vaux Perspectives Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer
dimanche 29 novembre 2026 · Salle de l'Atelier · Vaux-sur-Mer
Informations pratiques
Vaux-sur-Mer
Après-midi musicale proposée par l’association Vaux Perspectives
Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 15:30:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Après-midi musicale proposée par l’association Vaux Perspectives
Concert « Symphonia »
Avec l’orchestre symphonique de Pons composé de 50 musiciens sous la direction de Pierre Chataigner
Tarif : 10 € – gratuit pour les moins de 16 ans
.
Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 36 06 96 vaux.perspectives17640@gmail.com
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English :
Musical Afternoon presented by the Vaux Perspectives association
« Symphonia » Concert
Featuring the Pons Symphony Orchestra, composed of 50 musicians, conducted by Pierre Chataigner
Admission: 10 € – free for children under 16
L’événement Après-midi musicale proposée par l’association Vaux Perspectives Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Vaux-sur-mer
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