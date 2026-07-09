UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vaux-sur-Mer

Après-midi musicale proposée par l’association Vaux Perspectives Salle de l’Atelier Vaux-sur-Mer

dimanche 29 novembre 2026 · Salle de l'Atelier · Vaux-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Salle de l'Atelier
Adresse
11 rue Georges Claude
Ville
17640 Vaux-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10

Vaux-sur-Mer

Après-midi musicale proposée par l’association Vaux Perspectives

Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 15:30:00
fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :
2026-11-29

Après-midi musicale proposée par l’association Vaux Perspectives
Concert « Symphonia »
Avec l’orchestre symphonique de Pons composé de 50 musiciens sous la direction de Pierre Chataigner
Tarif : 10 € – gratuit pour les moins de 16 ans
  .

Salle de l’Atelier 11 rue Georges Claude Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 36 06 96  vaux.perspectives17640@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical Afternoon presented by the Vaux Perspectives association
« Symphonia » Concert
Featuring the Pons Symphony Orchestra, composed of 50 musicians, conducted by Pierre Chataigner
Admission: 10 € – free for children under 16

L’événement Après-midi musicale proposée par l’association Vaux Perspectives Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-03 par Mairie de Vaux-sur-mer

À voir aussi à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime)