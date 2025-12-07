Après-midi musiques, chants, contes et poèmes à Cangey

Cangey Indre-et-Loire

L’association Moving Cangey vous propose un après-midi plein de musiques, chants, contes et poèmes le dimanche 7 décembre 2025, à la Maison de Cangy.

Petite restauration sur place. 4 .

Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 33 73 57 11

English : Afternoon of music, songs, stories and poems in Cangey

The Moving Cangey association invites you to an afternoon filled with music, songs, stories and poems on Sunday, 7th December 2025, at the Maison de Cangy.

