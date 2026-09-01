Après-midi Nature Plumergat
samedi 19 septembre 2026 · Plumergat
Informations pratiques
Plumergat
Après-midi Nature
Espace des Hermines Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Conseil Municipal des Enfants de Plumergat vous invite à bouger, créer et prendre soin de la nature !
Rendez-vous pour une après-midi conviviale autour de la nature et du bien-être !
Au programme :
14h-16h : activité manuelle, jeux autour de la biodiversité et ramassage des déchets
15h : initiation au yoga en duo parent/enfant (sur inscription : sej.mairie@plumergat.fr)
16h : pause gourmande
Gratuit .
Espace des Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 14 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Après-midi Nature Plumergat a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Plumergat (Morbihan)
- Marché et animations de Noël Plumergat 28 novembre 2026