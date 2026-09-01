Informations pratiques

Plumergat

Après-midi Nature

Espace des Hermines Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Conseil Municipal des Enfants de Plumergat vous invite à bouger, créer et prendre soin de la nature !

Rendez-vous pour une après-midi conviviale autour de la nature et du bien-être !

Au programme :

14h-16h : activité manuelle, jeux autour de la biodiversité et ramassage des déchets

15h : initiation au yoga en duo parent/enfant (sur inscription : sej.mairie@plumergat.fr)

16h : pause gourmande

Gratuit .

Espace des Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 14 56

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English :

L’événement Après-midi Nature Plumergat a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon