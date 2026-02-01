Après-midi nature Micro-Folie de Surgères Surgères
Micro-Folie de Surgères Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime
Début : 2026-02-18 13:00:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Animations et expositions à la micro-folie autour des zones humides, suivies d’une balade nature à la rencontre des amphibiens.
Micro-Folie de Surgères Demeure du Régisseur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 39 04 contact@aunis-sud.fr
English :
Activities and exhibitions on wetlands at the micro-folie, followed by a nature walk to meet amphibians.
