Après-midi nature Micro-Folie de Surgères Surgères

Après-midi nature

Micro-Folie de Surgères Demeure du Régisseur Surgères Charente-Maritime

Animations et expositions à la micro-folie autour des zones humides, suivies d’une balade nature à la rencontre des amphibiens.

English :

Activities and exhibitions on wetlands at the micro-folie, followed by a nature walk to meet amphibians.

