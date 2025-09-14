APRÈS-MIDI OCCITAN AU CHÂTEAU DE PARDAILHAN Pardailhan
Rue du Secadou Pardailhan Hérault
Après-midi occitan au château de Pardailhan:
– Hommage à Léon Cordes, écrivain occitan du Minervois, par Rémy Pech, professeur émérite de l’Université Toulouse Jean-Jaurès
– Trio Rosalina Canta spectacle musical occitan, poésie, guitare et accordéon
Rue du Secadou Pardailhan 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 97 10 80
English :
Occitan afternoon at Château de Pardailhan:
– Tribute to Léon Cordes, Occitan writer from the Minervois region, by Rémy Pech, professor emeritus at Toulouse Jean-Jaurès University
– Trio Rosalina Canta: Occitan musical show, poetry, guitar and accordion
German :
Okzitanischer Nachmittag im Schloss von Pardailhan:
– Hommage an Léon Cordes, okzitanischer Schriftsteller aus dem Minervois, von Rémy Pech, emeritierter Professor der Universität Toulouse Jean-Jaurès
– Trio Rosalina Canta: Okzitanische Musikdarbietung, Poesie, Gitarre und Akkordeon
Italiano :
Pomeriggio occitano al Castello di Pardailhan:
– Omaggio a Léon Cordes, scrittore occitano del Minervois, da parte di Rémy Pech, professore emerito dell’Università di Tolosa Jean-Jaurès
– Trio Rosalina Canta: spettacolo musicale occitano, poesia, chitarra e fisarmonica
Espanol :
Tarde occitana en el Château de Pardailhan:
– Homenaje a Léon Cordes, escritor occitano del Minervois, por Rémy Pech, profesor emérito de la Universidad Jean-Jaurès de Toulouse
– Trío Rosalina Canta: espectáculo musical occitano, poesía, guitarra y acordeón
