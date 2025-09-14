APRÈS-MIDI OCCITAN AU CHÂTEAU DE PARDAILHAN Pardailhan

APRÈS-MIDI OCCITAN AU CHÂTEAU DE PARDAILHAN

APRÈS-MIDI OCCITAN AU CHÂTEAU DE PARDAILHAN Pardailhan dimanche 14 septembre 2025.

APRÈS-MIDI OCCITAN AU CHÂTEAU DE PARDAILHAN

Rue du Secadou Pardailhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14

Date(s) :
2025-09-14

Après-midi occitan au château de Pardailhan:

– Hommage à Léon Cordes, écrivain occitan du Minervois, par Rémy Pech, professeur émérite de l’Université Toulouse Jean-Jaurès

– Trio Rosalina Canta spectacle musical occitan, poésie, guitare et accordéon
  .

Rue du Secadou Pardailhan 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 97 10 80 

English :

Occitan afternoon at Château de Pardailhan:

– Tribute to Léon Cordes, Occitan writer from the Minervois region, by Rémy Pech, professor emeritus at Toulouse Jean-Jaurès University

– Trio Rosalina Canta: Occitan musical show, poetry, guitar and accordion

German :

Okzitanischer Nachmittag im Schloss von Pardailhan:

– Hommage an Léon Cordes, okzitanischer Schriftsteller aus dem Minervois, von Rémy Pech, emeritierter Professor der Universität Toulouse Jean-Jaurès

– Trio Rosalina Canta: Okzitanische Musikdarbietung, Poesie, Gitarre und Akkordeon

Italiano :

Pomeriggio occitano al Castello di Pardailhan:

– Omaggio a Léon Cordes, scrittore occitano del Minervois, da parte di Rémy Pech, professore emerito dell’Università di Tolosa Jean-Jaurès

– Trio Rosalina Canta: spettacolo musicale occitano, poesia, chitarra e fisarmonica

Espanol :

Tarde occitana en el Château de Pardailhan:

– Homenaje a Léon Cordes, escritor occitano del Minervois, por Rémy Pech, profesor emérito de la Universidad Jean-Jaurès de Toulouse

– Trío Rosalina Canta: espectáculo musical occitano, poesía, guitarra y acordeón

L’événement APRÈS-MIDI OCCITAN AU CHÂTEAU DE PARDAILHAN Pardailhan a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC