Après-midi occitane dictada, jeux, chants, contes Sanvensa

Après-midi occitane dictada, jeux, chants, contes

Salle des fêtes Sanvensa Aveyron

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Pour la première fois à Sanvensa, venez vous imprégner de la culture occitane dictée, exposition, initiation jeux, chants, contes, danses, etc.

Par l’IEO del Vilafrancat et OC-BI accompagnés de nombreux intervenants

Renseignements 05 65 45 41 39 et 06 09 28 18 90 .

English :

For the first time in Sanvensa, come and immerse yourself in Occitan culture: dictation, exhibition, games initiation, songs, tales, dances, etc.

