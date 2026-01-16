Après-midi occitane dictada, jeux, chants, contes Sanvensa
Après-midi occitane dictada, jeux, chants, contes Sanvensa samedi 24 janvier 2026.
Après-midi occitane dictada, jeux, chants, contes
Salle des fêtes Sanvensa Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Pour la première fois à Sanvensa, venez vous imprégner de la culture occitane dictée, exposition, initiation jeux, chants, contes, danses, etc.
Par l’IEO del Vilafrancat et OC-BI accompagnés de nombreux intervenants
Renseignements 05 65 45 41 39 et 06 09 28 18 90 .
Salle des fêtes Sanvensa 12200 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the first time in Sanvensa, come and immerse yourself in Occitan culture: dictation, exhibition, games initiation, songs, tales, dances, etc.
L’événement Après-midi occitane dictada, jeux, chants, contes Sanvensa a été mis à jour le 2026-01-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)