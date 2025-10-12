Après-midi Octobre Rose Naillat
Après-midi Octobre Rose
Le bourg Naillat Creuse
Randonnée de 8 kms organisée par l’Association Naillatoise de Gymnastique, inscription 4€ (une partie sera reversée à La Ligue), départ 14h30 à la Salle des Fêtes. Pot de l’amitié offert au retour.
Participez au défi rose, vêtu de rose! .
Le bourg Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 07 27
