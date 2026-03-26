Après-midi Oracle & Harmonie ty créateurs par ty bougies Tréguier

Après-midi Oracle & Harmonie

ty créateurs par ty bougies 1 Rue Peltier Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 14:30:00

fin : 2026-03-26 18:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Venez vivre un moment hors du temps autour des énergies, de l’intuition et du bien-être, l’atelier-boutique Ty Bougies vous ouvre ses portes pour une parenthèse douce et inspirante.

Chrystelle Capsule d’Âme

Tirages d’oracle personnalisés 20 minutes 20 €

Nadine Résilience & Harmonie

Découverte de la géobiologie et de l’art d’harmoniser les lieux et les énergies

Vanessa Jolie Bretagne

Conseils sur les plantes médicinales grâce à son pendule

Une belle occasion pour explorer ces pratiques, échanger et prendre un moment pour soi dans une ambiance chaleureuse. .

ty créateurs par ty bougies 1 Rue Peltier Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 48 08 23

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L’événement Après-midi Oracle & Harmonie Tréguier a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose