Après-midi Oracle & Harmonie ty créateurs par ty bougies Tréguier
Après-midi Oracle & Harmonie ty créateurs par ty bougies Tréguier jeudi 26 mars 2026.
Après-midi Oracle & Harmonie
ty créateurs par ty bougies 1 Rue Peltier Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 14:30:00
fin : 2026-03-26 18:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Venez vivre un moment hors du temps autour des énergies, de l’intuition et du bien-être, l’atelier-boutique Ty Bougies vous ouvre ses portes pour une parenthèse douce et inspirante.
Chrystelle Capsule d’Âme
Tirages d’oracle personnalisés 20 minutes 20 €
Nadine Résilience & Harmonie
Découverte de la géobiologie et de l’art d’harmoniser les lieux et les énergies
Vanessa Jolie Bretagne
Conseils sur les plantes médicinales grâce à son pendule
Une belle occasion pour explorer ces pratiques, échanger et prendre un moment pour soi dans une ambiance chaleureuse. .
ty créateurs par ty bougies 1 Rue Peltier Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 09 48 08 23
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English :
L’événement Après-midi Oracle & Harmonie Tréguier a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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