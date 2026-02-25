Après-Midi PALEO à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Samedi 7 mars dès 14h après-midi PALEO

Venez découvrir Paleo, un jeu coopératif de survie à l’âge de pierre (2 à 4 joueurs). Ensemble, vous organisez votre tribu explorer, chasser, fabriquer, gérer les ressources et… affronter les imprévus de l’aventure.

Caroline sera là pour vous présenter le jeu et vous accompagner.

Procrastin & Fabuleux

️ Entrée 4 €

4 joueurs par table (places limitées)

Réservation conseillée en MP (ou en boutique) .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 55 34

