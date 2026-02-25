Après-Midi PALEO à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat. Huelgoat

Après-Midi PALEO à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat. Huelgoat samedi 7 mars 2026.

Après-Midi PALEO à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

Samedi 7 mars dès 14h après-midi PALEO
Venez découvrir Paleo, un jeu coopératif de survie à l’âge de pierre (2 à 4 joueurs). Ensemble, vous organisez votre tribu explorer, chasser, fabriquer, gérer les ressources et… affronter les imprévus de l’aventure.
Caroline sera là pour vous présenter le jeu et vous accompagner.
Procrastin & Fabuleux
️ Entrée 4 €
4 joueurs par table (places limitées)
Réservation conseillée en MP (ou en boutique)   .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 55 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après-Midi PALEO à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-02-25 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ