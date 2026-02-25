Après-Midi PALEO à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat. Huelgoat
Après-Midi PALEO à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat. Huelgoat samedi 7 mars 2026.
Après-Midi PALEO à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat.
Huelgoat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Samedi 7 mars dès 14h après-midi PALEO
Venez découvrir Paleo, un jeu coopératif de survie à l’âge de pierre (2 à 4 joueurs). Ensemble, vous organisez votre tribu explorer, chasser, fabriquer, gérer les ressources et… affronter les imprévus de l’aventure.
Caroline sera là pour vous présenter le jeu et vous accompagner.
Procrastin & Fabuleux
️ Entrée 4 €
4 joueurs par table (places limitées)
Réservation conseillée en MP (ou en boutique) .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 55 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Après-Midi PALEO à Procrastin et Fabuleux à Huelgoat. Huelgoat a été mis à jour le 2026-02-25 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ