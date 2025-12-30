Après-Midi Parent Enfant Place de Penthièvre Moncontour
Après-Midi Parent Enfant Place de Penthièvre Moncontour mercredi 25 février 2026.
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
2026-02-25
Duos parent/enfant (ou grand-parent/enfant !) dès 6 ans
Sur inscription uniquement pour vous accueillir dans les meilleures conditions. .
