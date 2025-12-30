Après-Midi Parent Enfant Place de Penthièvre Moncontour

Après-Midi Parent Enfant

Place de Penthièvre Le manège des jeux Moncontour Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

2026-02-25

Duos parent/enfant (ou grand-parent/enfant !) dès 6 ans

Sur inscription uniquement pour vous accueillir dans les meilleures conditions. .

Place de Penthièvre Le manège des jeux Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne

