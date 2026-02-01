Après-midi parents-enfants Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Après-midi parents-enfants Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe vendredi 20 février 2026.
Après-midi parents-enfants
Le Café du Bal Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-20 14:00:00
2026-02-20
Venez profiter d’un moment convivial, autour d’une boisson chaude. N’hésitez pas à réserver votre place !
Plastique fou, pâte à sel et balade à poney. (Balade organisée par Camille Metenier-Daguet). Sur réservation. .
Le Café du Bal Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 85 79 lecafedubaltreigny@gmail.com
