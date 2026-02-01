Après-midi parents-enfants Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Après-midi parents-enfants

Le Café du Bal Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Venez profiter d’un moment convivial, autour d’une boisson chaude. N’hésitez pas à réserver votre place !

Plastique fou, pâte à sel et balade à poney. (Balade organisée par Camille Metenier-Daguet). Sur réservation. .

Le Café du Bal Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 85 79 lecafedubaltreigny@gmail.com

English : Après-midi parents-enfants

