Après-midi Peinture en Nature Marcilly-sur-Maulne

La Grange du Viornay Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-08-31 14:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-31

Le dimanche 31 août, venez vivre une parenthèse créative et ressourçante au sein de notre écolieu en pleine nature « La Grange du Viornay », à Marcilly-sur-Maulne. Joël, artiste peintre, vous invite à un atelier de peinture en plein air, accessible aux adultes et adolescents, quel que soit votre niveau.

Une après-midi pour laisser parler votre imagination, vous reconnecter à vous-même, à votre rythme, dans une ambiance bienveillante et apaisante. Un goûter aux plantes vous sera offert au cours de l’atelier, pour prolonger le plaisir des sens.

Tout le matériel est fourni.

Vous repartirez avec votre création un joli souvenir de l’été.

Inscription obligatoire places limitées !

L’atelier sera maintenu en cas de pluie, avec une solution en intérieur. 20 .

La Grange du Viornay Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lagrangeduviornay@gmail.com

English :

On Sunday August 31st, come and experience a creative and rejuvenating interlude at our nature-based eco-environment « La Grange du Viornay », in Marcilly-sur-Maulne. Painter Joël invites you to an open-air painting workshop, open to adults and teenagers of all levels

German :

Am Sonntag, dem 31. August, können Sie eine kreative und erholsame Auszeit in unserem Ökozentrum « La Grange du Viornay » in Marcilly-sur-Maulne erleben. Der Maler Joël lädt Sie zu einem Malworkshop unter freiem Himmel ein, der für Erwachsene und Jugendliche aller Niveaustufen zugänglich ist

Italiano :

Domenica 31 agosto, venite a godervi una pausa creativa e rigenerante nel nostro eco-lodge naturale « La Grange du Viornay », a Marcilly-sur-Maulne. Il pittore Joël vi invita a partecipare a un laboratorio di pittura all’aria aperta, aperto ad adulti e ragazzi di tutte le capacità

Espanol :

El domingo 31 de agosto, venga a disfrutar de una pausa creativa y rejuvenecedora en nuestro ecoalbergue natural « La Grange du Viornay », en Marcilly-sur-Maulne. El pintor Joël le invita a un taller de pintura al aire libre, abierto a adultos y adolescentes de todos los niveles

