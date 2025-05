Après-midi pétanque amical – La Chaise-Dieu, 7 juin 2025 14:00, La Chaise-Dieu.

Haute-Loire

Après-midi pétanque amical esplanade de la gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Organisée par Cas’activités, après-midi pétanque à 14h à l’esplanade de la gare avec buvette et crêpes.

esplanade de la gare

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 79 85 62 casactivites43160@gmail.com

English :

Organized by Cas’activités, pétanque afternoon at 2pm on the station esplanade, with refreshments and crêpes.

German :

Organisiert von Cas’activités, Pétanque-Nachmittag um 14 Uhr auf der Esplanade des Bahnhofs mit Getränken und Crêpes.

Italiano :

Organizzato da Cas’activités, pomeriggio di bocce alle 14.00 sulla spianata della stazione, con rinfresco e crêpes.

Espanol :

Organizada por Cas’activités, tarde de petanca a las 14 h en la explanada de la estación, con refrescos y crêpes.

