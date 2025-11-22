Après-midi Poésie avec Véronique Delord A la librairie Le Vent des Mots Lannemezan

Après-midi Poésie avec Véronique Delord

A la librairie Le Vent des Mots 47 rue Victor Hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-22 14:30:00

Véronique Delord nous fera le plaisir de revenir pour une après-midi Poésie minute, un potentiel cadeau de Noël qui fait toujours plaisir.

Vous pourrez également découvrir son recueil de poèmes, hommage à Christian Bobin, Passeur de lumière, pêcheur d’invisible.

English :

Véronique Delord will be back for an afternoon of Poésie minute, a potential Christmas gift that’s always a pleasure.

You can also discover her collection of poems, a tribute to Christian Bobin, Passeur de lumière, pêcheur d’invisible.

German :

Véronique Delord wird uns die Freude machen, für einen Nachmittag mit Minutenpoesie wiederzukommen, ein potenzielles Weihnachtsgeschenk, das immer Freude bereitet.

Sie können auch ihren Gedichtband, eine Hommage an Christian Bobin, Passeur de lumière, pêcheur d’invisible (Lichtträger, Fischer des Unsichtbaren) entdecken.

Italiano :

Véronique Delord è lieta di tornare per un pomeriggio di Poésie minute, un potenziale regalo di Natale che è sempre un piacere.

Potrete anche scoprire la sua raccolta di poesie, un omaggio a Christian Bobin, Passeur de lumière, pêcheur d’invisible.

Espanol :

Véronique Delord está encantada de volver para una tarde de Poésie minute, un regalo de Navidad en potencia que siempre es un placer.

También podrá descubrir su poemario, un homenaje a Christian Bobin, Passeur de lumière, pêcheur d’invisible.

