Après midi Pokémon au chat chouette juillet25 Pertuis

Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 14h. 125 rue colbert Pertuis Vaucluse

Début : Dimanche 2025-07-13 14:00:00

Venez participer à notre après-midi Pokémon pour échange et combattre avec le format spécial combat booster (partie rapide avec un booster). Nous prêtons aussi des decks pour s’initier au jeu. Des goodies exclusifs de la ligue pokémon à gagner.

125 rue colbert Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 71 66 17 contact.lechatchouettedesjeux@gmail.com

English :

Come and join us for an afternoon of Pokémon swapping and battling in the special booster battle format. We also lend out decks to introduce you to the game. Exclusive Pokémon League goodies to be won.

German :

Kommen Sie zu unserem Pokémon-Nachmittag, um zu tauschen und mit dem speziellen Booster-Kampf-Format (schnelles Spiel mit einem Booster) zu kämpfen. Wir verleihen auch Decks, um das Spiel zu erlernen. Zu gewinnen gibt es exklusive Goodies der Pokémon-Liga.

Italiano :

Venite al nostro pomeriggio Pokémon per scambiare e combattere utilizzando lo speciale formato di battaglia booster (una partita veloce con un booster). Presteremo anche dei mazzi per introdurvi al gioco. In palio ci sono oggetti esclusivi della Lega Pokémon.

Espanol :

Ven a nuestra tarde Pokémon para intercambiar y combatir utilizando el formato especial de batalla de sobres (una partida rápida con un sobre). También prestaremos mazos para iniciarte en el juego. Podrás ganar regalos exclusivos de la Liga Pokémon.

