Après-midi « Portes Ouvertes » au jardin partagé de l’Accorderie Jardins Familiaux Limoges

Après-midi « Portes Ouvertes » au jardin partagé de l’Accorderie Jardins Familiaux Limoges samedi 18 octobre 2025.

Après-midi « Portes Ouvertes » au jardin partagé de l’Accorderie Samedi 18 octobre, 14h00 Jardins Familiaux Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00 – 2025-10-18T18:00

Fin : 2025-10-18T14:00 – 2025-10-18T18:00

Jardins Familiaux 64 rue du Puy Réjaud 87100 Limoges Limoges 87100 Val de l’Aurence Nord Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Venez découvrir le jardin partagé de l’Accorderie et rencontrer l’équipe des grelinettes ! Des animations seront proposées sur place.