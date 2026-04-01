Après-midi printanière et ludique Goût des rencontres Lées-Athas

Lées-Athas

Après-midi printanière et ludique

Goût des rencontres Fronton Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Les associations Le goût des rencontres et Lib’et Lude vous invitent à venir jouer en famille. .

Goût des rencontres Fronton Lées-Athas 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 27 63 45 legoutdesrencontreslees@gmail.com

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English : Après-midi printanière et ludique

L’événement Après-midi printanière et ludique Lées-Athas a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Haut-Béarn