Après-midi provençal Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Apt

Après-midi provençal Samedi 20 septembre, 15h00 Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Vaucluse

Tout public, accès libre et gratuit.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

15h Évocation de la Provence traditionnelle

Conférence par Bernard G. Pelletier : divers aspects de la culture provençale seront esquissés, depuis Frédéric Mistral, fondateur du Félibrige, jusqu’à Jean Giono et Marcel Pagnol. Le récit sera illustré de citations d’écrivains, peintures, photographies de scènes et de paysages… Durée 1 heure.

16h Initiation au provençal

Yves Roux vous propose une initiation à la langue provençale dans la bonne humeur.

17h Rencontre avec des auteurs

Jan de la Fontaine barrula en Luberon (Jean-Paul Motte et Pierre Croux)

Livre bilingue provençal-français, inspiré de 15 fables de Jean de la Fontaine, poèmes et histoires locales. Tous les textes sont accompagnés d’illustrations. Les enregistrements des textes provençaux sont à l’écoute ici : http://new.cepd-oc.fr/jan-de-la-fontaine-barrula-en-luberon

Zène – Du Champsaur aux U.S.A (Jean-Paul Motte).

Ce roman bilingue provençal-français retrace la vraie vie, extrêmement mouvementée du jeune émigré “Zène” (diminutif d’Eugène).

Exposition tout le mois de septembre : Marc Dumas

Découvrez les nombreux domaines dans lesquels Marc Dumas s’est impliqué : sa vie de libraire, de conseiller municipal, de Félibre, ses actions pour le Parc du Luberon et les Alpes de Lumières parmi tant d’autres… Gratuit, ouvert à tous, aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Médiathèque-Ludothèque et archives municipales Place Carnot, 84400 Apt, France

