APRÈS-MIDI PUZZLE Marvejols
APRÈS-MIDI PUZZLE Marvejols mardi 24 février 2026.
APRÈS-MIDI PUZZLE
9 Avenue de Brazza Marvejols Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 14:00:00
fin : 2026-02-24
Date(s) :
2026-02-24
Venez vous amuser autour de puzzles participatifs pour les grands et les petits !
Venez vous amuser autour de puzzles participatifs pour les grands et les petits ! .
9 Avenue de Brazza Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 27 85 bibliotheque@cc-gevaudan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join in the fun with participatory puzzles for young and old!
L’événement APRÈS-MIDI PUZZLE Marvejols a été mis à jour le 2026-02-12 par 48-OT Gévaudan Destination