Après midi Puzzle Yzeures-sur-Creuse

Après midi Puzzle Yzeures-sur-Creuse mercredi 26 novembre 2025.

Après midi Puzzle

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-11-26 17:00:00

Date(s) :

2025-11-26

Plus qu’une activité de détente, le puzzle, permet de s’apaiser et de faire diminuer le stress. Mais ce n’est pas tout ! Ce divertissement a aussi la particularité de mobiliser de nombreuses capacités cognitives permettant de faire travailler sa mémoire.

Plus qu’une activité de détente, le puzzle, permet de s’apaiser et de faire diminuer le stress. Mais ce n’est pas tout ! Ce divertissement a aussi la particularité de mobiliser de nombreuses capacités cognitives permettant de faire travailler sa mémoire, sa rapidité, son raisonnement ainsi que sa patience.

Et contrairement aux idées reçues, le puzzle n’est pas forcément un jeu solitaire, bien au contraire ! Il permet aussi de se reconnecter en passant du temps en famille, entre amis, voir entre inconnus. .

Place François Mitterrand Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 26 54 mediatheque.yzeures.37@gmail.com

English :

More than just a relaxing activity, jigsaw puzzles help to soothe and relieve stress. But that’s not all! Puzzle-playing also mobilizes a wide range of cognitive skills, helping you to work on your memory.

German :

Puzzeln ist nicht nur eine entspannende Aktivität, sondern hilft auch, sich zu beruhigen und Stress abzubauen. Aber das ist noch nicht alles! Das Puzzeln fördert auch die kognitiven Fähigkeiten und trainiert das Gedächtnis.

Italiano :

Più che un’attività rilassante, i puzzle aiutano a calmare e ad alleviare lo stress. Ma non è tutto! Questa forma di intrattenimento ha anche la capacità unica di mobilitare un’ampia gamma di abilità cognitive, dando la possibilità di esercitare la memoria.

Espanol :

Más que una actividad relajante, los puzzles ayudan a calmar y aliviar el estrés. Pero eso no es todo Esta forma de entretenimiento también tiene la capacidad única de movilizar una amplia gama de habilidades cognitivas, dándole la oportunidad de ejercitar su memoria.

L’événement Après midi Puzzle Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-08-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire