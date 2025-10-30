Après-midi Rap Le Chambon-sur-Lignon
Après-midi Rap Le Chambon-sur-Lignon jeudi 30 octobre 2025.
Après-midi Rap
Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
14h atelier d’écriture rap animé par Cléon, jeune rappeur.
16h30 rencontre-concert avec mini-concert de Cléon.
Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
English :
2pm: rap writing workshop led by young rapper Cléon.
4:30pm: concert-meeting with mini-concert by Cléon.
German :
14 Uhr: Rap-Schreibworkshop unter der Leitung des jungen Rappers Cléon.
16:30 Uhr: Begegnungskonzert mit Minikonzert von Cléon.
Italiano :
ore 14.00: laboratorio di scrittura rap condotto da Cléon, giovane rapper.
ore 16.30: incontro-concerto con mini-concerto di Cléon.
Espanol :
14.00 h: taller de escritura de rap dirigido por Cléon, un joven rapero.
16.30 h: concierto-reunión con miniconcierto de Cléon.
