Après-midi Rap Le Chambon-sur-Lignon

Après-midi Rap Le Chambon-sur-Lignon jeudi 30 octobre 2025.

Après-midi Rap

Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30

2025-10-30

14h atelier d’écriture rap animé par Cléon, jeune rappeur.
16h30 rencontre-concert avec mini-concert de Cléon.
Médiathèque Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73  lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr

English :

2pm: rap writing workshop led by young rapper Cléon.
4:30pm: concert-meeting with mini-concert by Cléon.

German :

14 Uhr: Rap-Schreibworkshop unter der Leitung des jungen Rappers Cléon.
16:30 Uhr: Begegnungskonzert mit Minikonzert von Cléon.

Italiano :

ore 14.00: laboratorio di scrittura rap condotto da Cléon, giovane rapper.
ore 16.30: incontro-concerto con mini-concerto di Cléon.

Espanol :

14.00 h: taller de escritura de rap dirigido por Cléon, un joven rapero.
16.30 h: concierto-reunión con miniconcierto de Cléon.

