Après-midi récréatif Salle Mille Club Cleurie

Après-midi récréatif

Salle Mille Club 1 chemin de Chevrimont Cleurie Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 14:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

2026-01-18

Le Comité des Fêtes vous invite à un après-midi récréatif, de quoi passer un agréable moment entre petits et grands ! Entrée libre, buvette et pâtisserie.Tout public

Salle Mille Club 1 chemin de Chevrimont Cleurie 88120 Vosges Grand Est cdfcleurie@gmail.com

The Comité des Fêtes invites you to a fun-filled afternoon of entertainment for all ages! Free admission, refreshments and pastries.

