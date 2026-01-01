Après-midi récréatif Salle Mille Club Cleurie
Après-midi récréatif Salle Mille Club Cleurie dimanche 18 janvier 2026.
Après-midi récréatif
Salle Mille Club 1 chemin de Chevrimont Cleurie Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 14:00:00
fin : 2026-01-18 18:00:00
Date(s) :
2026-01-18
Le Comité des Fêtes vous invite à un après-midi récréatif, de quoi passer un agréable moment entre petits et grands ! Entrée libre, buvette et pâtisserie.Tout public
0 .
Salle Mille Club 1 chemin de Chevrimont Cleurie 88120 Vosges Grand Est cdfcleurie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des Fêtes invites you to a fun-filled afternoon of entertainment for all ages! Free admission, refreshments and pastries.
L’événement Après-midi récréatif Cleurie a été mis à jour le 2026-01-14 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES