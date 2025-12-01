Après-midi récréatif de Noël Saint-Maixent-l’École

Après-midi récréatif de Noël Saint-Maixent-l’École samedi 20 décembre 2025.

Après-midi récréatif de Noël

2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Petits et grands, entrez dans la magie de Noël

grâce aux animations concoctées par les lutins de

la médiathèque

• Atelier créatif

• Parenthèse coups de coeur

• Séance ciné familial

• Lectures de Noël

• Jeux en accès libre

Tout public

Accès libre .

2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheques.aqua-libris@cc-hvs.fr

English : Après-midi récréatif de Noël

German : Après-midi récréatif de Noël

Italiano :

Espanol : Après-midi récréatif de Noël

L’événement Après-midi récréatif de Noël Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Haut Val De Sèvre