Après-midi récréatif de Noël Saint-Maixent-l’École
Après-midi récréatif de Noël Saint-Maixent-l’École samedi 20 décembre 2025.
Après-midi récréatif de Noël
2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Petits et grands, entrez dans la magie de Noël
grâce aux animations concoctées par les lutins de
la médiathèque
• Atelier créatif
• Parenthèse coups de coeur
• Séance ciné familial
• Lectures de Noël
• Jeux en accès libre
Tout public
Accès libre .
2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheques.aqua-libris@cc-hvs.fr
English : Après-midi récréatif de Noël
German : Après-midi récréatif de Noël
Italiano :
Espanol : Après-midi récréatif de Noël
L’événement Après-midi récréatif de Noël Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Haut Val De Sèvre