Après-midi récréatif déguisé Carnaval

84 rue Jordy Salle des Fêtes Abreschviller Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

Date(s) :

2026-02-18

L’Association Pour Nos Enfants vos propose un après-midi récréatif déguisé sur le thème de Carnaval. Au programme jeux, maquillage, tatouage, fabrication d’un masque, défilé avec élection du plus beau déguisement, boum, explosion de ballons. Restauration et buvette en soirée avec pizzas flamms à déguster sur place ou à emporter. Entrée payante pour les enfants, accompagnés de leurs parents.Enfants

5 .

84 rue Jordy Salle des Fêtes Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 7 83 67 23 63 associationpournosenfants@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association Pour Nos Enfants (Association For Our Children) offers you an afternoon of Carnival-themed fun in fancy dress. On the program: games, face painting, tattooing, mask making, parade with election of the best disguise, boum, balloon explosion. Catering and refreshments in the evening, with flamme pizzas to eat in or take away. Admission charge for children accompanied by their parents.

L’événement Après-midi récréatif déguisé Carnaval Abreschviller a été mis à jour le 2026-02-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG