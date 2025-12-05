Après-midi récréatif et boite aux lettres du Père Noël Locminé
Après-midi récréatif et boite aux lettres du Père Noël Locminé vendredi 5 décembre 2025.
Après-midi récréatif et boite aux lettres du Père Noël
Salle des fêtes Locminé Morbihan
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-20
2025-12-05
Le samedi 20 décembre de 14h à 16h30 à la salle des fêtes jeux, coloriages et animations diverses. Chocolat chaud offert à 16h.
Et n’oubliez pas, la boite aux lettres du Père Noël attend vos courriers, rue du Fil du 5 au 17 décembre ! .
Salle des fêtes Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 00 37
