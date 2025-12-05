Après-midi récréatif et boite aux lettres du Père Noël

Salle des fêtes Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-05

Le samedi 20 décembre de 14h à 16h30 à la salle des fêtes jeux, coloriages et animations diverses. Chocolat chaud offert à 16h.

Et n’oubliez pas, la boite aux lettres du Père Noël attend vos courriers, rue du Fil du 5 au 17 décembre ! .

Salle des fêtes Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 00 37

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Après-midi récréatif et boite aux lettres du Père Noël Locminé a été mis à jour le 2025-11-21 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE