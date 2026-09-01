Après-midi récréatif Salle polyvalente Meilhards

Informations pratiques

Meilhards

Après-midi récréatif

Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Patois : contes et gnorles

Films :

– Variétés années 60

– Documentaire de la France vue du ciel

– Pays corrézien

Buvette et pâtisseries maison. .

Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 14 47 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi récréatif

L’événement Après-midi récréatif Meilhards a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze