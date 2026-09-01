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AGENDA · Meilhards

Après-midi récréatif Salle polyvalente Meilhards

samedi 26 septembre 2026 · Salle polyvalente · Meilhards

Après-midi récréatif Salle polyvalente Meilhards

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
L'Escure Neuve
Ville
19510 Meilhards
Département
Corrèze
Tarif

Meilhards

Après-midi récréatif

Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Patois : contes et gnorles

Films :
– Variétés années 60
– Documentaire de la France vue du ciel
– Pays corrézien

Buvette et pâtisseries maison.   .

Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 14 47 80 

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English : Après-midi récréatif

L’événement Après-midi récréatif Meilhards a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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