Après-midi récréatif Salle polyvalente Meilhards
samedi 26 septembre 2026 · Salle polyvalente · Meilhards
Informations pratiques
Meilhards
Après-midi récréatif
Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Patois : contes et gnorles
Films :
– Variétés années 60
– Documentaire de la France vue du ciel
– Pays corrézien
Buvette et pâtisseries maison. .
Salle polyvalente L’Escure Neuve Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 14 47 80
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English : Après-midi récréatif
L’événement Après-midi récréatif Meilhards a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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