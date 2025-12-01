Après-midi récréatif Mairie Saint-Crespin

Après-midi récréatif Mairie Saint-Crespin lundi 22 décembre 2025.

Après-midi récréatif

Mairie 42 route de la Scie Saint-Crespin Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

L’association Saint Crespin Loisirs propose aux enfants du village et ceux voisins la projection d’un film pour petits et grands ! .

Mairie 42 route de la Scie Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 91 35 86 Saintcrespinloisirs@orange.fr

English : Après-midi récréatif

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Après-midi récréatif Saint-Crespin a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux