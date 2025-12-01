Après-midi récréatif Mairie Saint-Crespin
Après-midi récréatif Mairie Saint-Crespin lundi 22 décembre 2025.
Après-midi récréatif
Mairie 42 route de la Scie Saint-Crespin Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 14:00:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
L’association Saint Crespin Loisirs propose aux enfants du village et ceux voisins la projection d’un film pour petits et grands ! .
Mairie 42 route de la Scie Saint-Crespin 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 91 35 86 Saintcrespinloisirs@orange.fr
