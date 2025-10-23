Après-midi Récréatifs Ferme Musée Grand’Combe-Châteleu Ferme-Musée Grand’Combe-Châteleu

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ferme-Musée 5 Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu Doubs

Début : 2025-10-23 14:00:00
fin : 2025-10-30 17:00:00

2025-10-23 2025-10-30

Rendez-vous aux Fermes Musées pour un après-midi récréatif. Réservé aux enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation uniquement.   .

Ferme-Musée 5 Les Cordiers Grand’Combe-Châteleu 25570 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 86 90  contact@ferme-musee.fr

