Après-midi récréative à la maison de retraite Sainte-Sigolène
Après-midi récréative à la maison de retraite Sainte-Sigolène samedi 22 novembre 2025.
Après-midi récréative à la maison de retraite
rue du Clos de la Source Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
2025-11-22
L’EPHAD de Sainte-Sigolène ouvre ses portes et vous invite à un après-midi récréatif avec atelier dégustation, activités sportives, animations musicales
De 14h30 à 17h
rue du Clos de la Source Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 82 62 08 32
English :
The EPHAD de Sainte-Sigolène opens its doors and invites you to a recreational afternoon with a tasting workshop, sports activities and musical entertainment
From 2.30pm to 5pm
German :
Das EPHAD in Sainte-Sigolène öffnet seine Türen und lädt Sie zu einem erholsamen Nachmittag mit Verkostungsworkshop, sportlichen Aktivitäten und musikalischer Unterhaltung ein
Von 14.30 bis 17 Uhr
Italiano :
L’EPHAD di Sainte-Sigolène apre le sue porte e vi invita a un pomeriggio divertente con un laboratorio di degustazione, attività sportive e intrattenimento musicale
Dalle 14.30 alle 17.00
Espanol :
La EPHAD de Sainte-Sigolène abre sus puertas y le invita a una tarde lúdica con un taller de degustación, actividades deportivas y animación musical
De 14.30 a 17.00 h
