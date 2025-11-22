Après-midi récréative à la maison de retraite

Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

L’EPHAD de Sainte-Sigolène ouvre ses portes et vous invite à un après-midi récréatif avec atelier dégustation, activités sportives, animations musicales

De 14h30 à 17h

.

rue du Clos de la Source Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 82 62 08 32

English :

The EPHAD de Sainte-Sigolène opens its doors and invites you to a recreational afternoon with a tasting workshop, sports activities and musical entertainment

From 2.30pm to 5pm

German :

Das EPHAD in Sainte-Sigolène öffnet seine Türen und lädt Sie zu einem erholsamen Nachmittag mit Verkostungsworkshop, sportlichen Aktivitäten und musikalischer Unterhaltung ein

Von 14.30 bis 17 Uhr

Italiano :

L’EPHAD di Sainte-Sigolène apre le sue porte e vi invita a un pomeriggio divertente con un laboratorio di degustazione, attività sportive e intrattenimento musicale

Dalle 14.30 alle 17.00

Espanol :

La EPHAD de Sainte-Sigolène abre sus puertas y le invita a una tarde lúdica con un taller de degustación, actividades deportivas y animación musical

De 14.30 a 17.00 h

