Après-midi récréative au golf footgolf et goûter Golf Club Combles-en-Barrois

Après-midi récréative au golf footgolf et goûter

Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois Meuse

En famille, venez découvrir le footgolf une activité originale et drôle qui se joue en plein air. Elle consiste à envoyer, avec des frappes du pied, un ballon de football dans un trou, avec le moins de frappes possible, d’après des règles proches de celles du golf. A la fin de la partie vous serez récompensé par un goûter au restaurant du golf.

A partir de 5 ans Activité conditionnée à 5 personnes minimum.

Inscriptions obligatoires.Tout public

35 .

Golf Club 38 Rue Basse Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 accueil@tourisme-barleduc.fr

English :

Come and discover footgolf, an original and fun outdoor activity. It involves kicking a soccer into a hole with as few strokes as possible, according to rules similar to those of golf. At the end of the game, you’ll be rewarded with a snack in the golf restaurant.

Ages 5 and up Minimum of 5 people required.

Registration required.

German :

Entdecken Sie mit Ihrer Familie Footgolf, eine originelle und lustige Aktivität, die im Freien gespielt wird. Sie besteht darin, einen Fußball mit möglichst wenigen Schlägen mit dem Fuß in ein Loch zu befördern, wobei die Regeln denen des Golfsports ähneln. Am Ende des Spiels werden Sie mit einem Snack im Restaurant des Golfplatzes belohnt.

Ab 5 Jahren Aktivität bedingt durch eine Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen.

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Venite a scoprire il footgolf, un’attività all’aperto originale e divertente. Si tratta di calciare un pallone in una buca con il minor numero di colpi possibile, secondo regole simili a quelle del golf. Al termine della partita, sarete premiati con uno spuntino nel ristorante del golf.

Età minima 5 anni Numero minimo di partecipanti 5.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Venga a descubrir el footgolf, una actividad al aire libre original y divertida. Consiste en chutar un balón de fútbol a un hoyo con el menor número de golpes posible, según reglas similares a las del golf. Al final del juego, te recompensarán con un tentempié en el restaurante de golf.

Edad mínima 5 años Número mínimo de participantes 5.

Inscripción obligatoria.

