Montblanc

APRÈS MIDI RÉCRÉATIVE DU CLUB SANS SOUCIS

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Le Club Sans Soucis vous prépare une après-midi pleine de saveurs, de bonne humeur et de partage. Venez vous régaler et profiter d’un moment chaleureux entre amis et amateurs de bonne cuisine ! Un rendez-vous gourmand et convivial à ne pas manquer !

Le Club Sans Soucis vous invite à une après-midi placée sous le signe de la convivialité et de la gourmandise ! Venez partager un moment chaleureux autour de délicieux mets et d’une ambiance festive. Gourmands, gourmets et amateurs de bonne humeur sont les bienvenus, pour savourer cette rencontre pleine de saveurs et de détente ! .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 61 78 73 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Club Sans Soucis is preparing an afternoon full of flavors, good humor and sharing. Come and enjoy a delicious meal with friends and food lovers! A convivial gourmet event not to be missed!

L’événement APRÈS MIDI RÉCRÉATIVE DU CLUB SANS SOUCIS Montblanc a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34