Après-midi récréative Esplanade Sourdille Givet

Après-midi récréative

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Au programme CINÉMA + BRICOLAGE + GOÛTER. Inscription obligatoire au service enfance de la Ville de Givet au 03 24 42 69 75 (du lundi 2 au vendredi 13 février). Paiement au cinéma le jour de l’événement. Bienvenue à toutes et tous.

.

Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 69 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Program: FILM + CRAFT + TASTE. Registration required from the Givet Children’s Department on 03 24 42 69 75 (Monday February 2 to Friday February 13). Payment at the cinema on the day of the event. All welcome.

L’événement Après-midi récréative Givet a été mis à jour le 2026-01-26 par Ardennes Tourisme