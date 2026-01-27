Après-midi récréative Esplanade Sourdille Givet
Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet Ardennes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Entrée
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Au programme CINÉMA + BRICOLAGE + GOÛTER. Inscription obligatoire au service enfance de la Ville de Givet au 03 24 42 69 75 (du lundi 2 au vendredi 13 février). Paiement au cinéma le jour de l’événement. Bienvenue à toutes et tous.
Esplanade Sourdille Espace de spectacles Le Manège Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 69 75
Program: FILM + CRAFT + TASTE. Registration required from the Givet Children’s Department on 03 24 42 69 75 (Monday February 2 to Friday February 13). Payment at the cinema on the day of the event. All welcome.
