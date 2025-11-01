Après-midi récréative Happy Halloween Salle Raymond Reynaud Roquevaire
Après-midi récréative Happy Halloween Salle Raymond Reynaud Roquevaire samedi 1 novembre 2025.
Après-midi récréative Happy Halloween
Samedi 1er novembre 2025 de 14h à 18h. Salle Raymond Reynaud Quartier de la Gare Roquevaire Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-01 18:00:00
2025-11-01
Venez fêter Halloween avec vos enfants !
Animations gratuites, nombreux jeux de kermesse, loisirs créatifs, chasse au trésor, distribution de bonbons.
Animations payantes ballades à dos d’ânes, promenades en calèche, château gonflable. .
Salle Raymond Reynaud Quartier de la Gare Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 19 98 77
English :
Come and celebrate Halloween with your kids!
German :
Feiern Sie mit Ihren Kindern Halloween!
Italiano :
Venite a festeggiare Halloween con i vostri bambini!
Espanol :
¡Ven a celebrar Halloween con tus hijos!
L’événement Après-midi récréative Happy Halloween Roquevaire a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile