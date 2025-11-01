Après-midi récréative Happy Halloween Salle Raymond Reynaud Roquevaire

Après-midi récréative Happy Halloween Salle Raymond Reynaud Roquevaire samedi 1 novembre 2025.

Après-midi récréative Happy Halloween

Samedi 1er novembre 2025 de 14h à 18h. Salle Raymond Reynaud Quartier de la Gare Roquevaire Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Venez fêter Halloween avec vos enfants !

Animations gratuites, nombreux jeux de kermesse, loisirs créatifs, chasse au trésor, distribution de bonbons.

Animations payantes ballades à dos d’ânes, promenades en calèche, château gonflable. .

Salle Raymond Reynaud Quartier de la Gare Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 19 98 77

English :

Come and celebrate Halloween with your kids!

German :

Feiern Sie mit Ihren Kindern Halloween!

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween con i vostri bambini!

Espanol :

¡Ven a celebrar Halloween con tus hijos!

L’événement Après-midi récréative Happy Halloween Roquevaire a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile