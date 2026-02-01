Après-midi récréative

Rue de collonges au Mont d’Or Illhaeusern Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

La Chorale Sainte Cécile vous invite à un après-midi récréatif alliant musique, théâtre et convivialité.

Concert des chorales d’Illhaeusern et de Guémar, suivi de la pièce de théâtre Armi Millionär de la troupe de Scherwiller. Un bar, des snacks et une tombola seront également proposés.

La Chorale Sainte Cécile a le plaisir de vous inviter à son après-midi récréatif, placé sous le signe de la musique, du théâtre et de la convivialité.

La première partie sera consacrée à un concert interprété par les chorales d’Illhaeusern et de Guémar, qui vous proposeront un moment musical riche et harmonieux.

En seconde partie, place au théâtre avec la troupe de Scherwiller, qui présentera la pièce en quatre actes Armi Millionär , promesse de rires et de divertissement.

Un bar, une buvette, ainsi que des saucisses chaudes et pâtisseries seront à votre disposition pour partager un moment chaleureux.

Une tombola richement dotée viendra clôturer cette rencontre festive. 0 .

Rue de collonges au Mont d’Or Illhaeusern 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

The Chorale Sainte Cécile invites you to an afternoon of music, theater and conviviality.

Concert by the Illhaeusern and Guémar choirs, followed by the play Armi Millionär by the Scherwiller troupe. A bar, snacks and tombola will also be available.

L’événement Après-midi récréative Illhaeusern a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr