Après-midi récréative/ Jeux de société Lévignac-de-Guyenne

Après-midi récréative/ Jeux de société

Salle des Fêtes Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

En famille, entre amis ou seul, venez passer un moment convivial autour de jeux de société accessibles et variés !

Vous pouvez amenez des jeux .

Salle des Fêtes Lévignac-de-Guyenne 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 87 71

