Après-midi Récréative Médiathèque Henri Vincenot Venarey-les-Laumes

Après-midi Récréative

Médiathèque Henri Vincenot 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

2026-03-18

Dans le cadre du festival Ça Papote en Côte d’Or proposé par le Département et organisé par la Médiathèque Côte d’Or, La médiathèque Henri Vincenot vous invite à découvrir l’auteur jeunesse Cédric Ramadier.

Tous les mercredis après-midi du mois de mars à 15h imprégnez-vous de son univers à travers des animations variées et pour tous les âges.

Ce mercredi 18 mars, partez à la chasse aux personnages dans la médiathèque, profitez des livres numériques de Cédric Ramadier sur tablettes et grand écran, libérez votre talent d’artiste avec des dessins et coloriages…

Pour les enfants de 5 à 8 ans accompagnés. .

