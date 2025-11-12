Après-midi réemploi ! 20mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-12 14:30 – 17:30

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Lors des après-midis réemploi, venez expérimenter, seul·e ou en équipe, un matériau dans une ambiance conviviale !Comment réemployer cette matière pour en faire autre chose d’utile, de décoratif ou de ludique ?Matériaux fournis par l’association.Si vous avez du matériel créatif que vous souhaitez utiliser ou qui dort dans vos placards, n’hésitez pas à l’apporter.Atelier accessible aux enfants.Ô P’tits coins vous propose des boissons à prix libre. Vous pouvez amener de quoi grignoter si vous voulez.Vous arrivez et vous repartez à l’heure qui vous convient sur le créneau indiqué.

20mille Nantes 44300

