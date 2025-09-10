Après-midi réemploi : les boutons ! – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes

Après-midi réemploi : les boutons ! – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes mercredi 10 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-10 14:30 – 17:30

Gratuit : oui Entrée libre Entrée libre sur le créneau de 14h30 à 17h30 Tout public, Jeune Public

Lors des après-midis réemploi, venez expérimenter, seul ou en équipe, un matériau dans une ambiance conviviale. Pour cette troisième date seront utilisés des boutons de seconde main pour vos réalisations ! Comment réemployer cette matière pour en faire autre chose d’utile, de décoratif ou de ludique ? Matériaux fournis par l’association. Si vous avez du matériel créatif que vous souhaitez utiliser ou qui dort dans vos placards, n’hésitez pas à l’apporter. Atelier accessible aux enfants. Ô P’tits coins vous propose des boissons à prix libre. Vous pouvez amener de quoi grignoter si vous voulez. Vous arrivez et vous repartez à l’heure qui vous convient sur le créneau indiqué.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/apres-midi-reemploi-3