Après-midi Réto Gaming LANNEMEZAN Lannemezan

LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées
Dans le cadre du festival de science-fiction Les Mycéliades après-midi Rétro Gaming à la médiathèque avec l’asso Minna No Game .
LANNEMEZAN Au cinéma Le Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92
English :
As part of the science fiction festival Les Mycéliades: Retro Gaming afternoon at the media library with the Minna No Game association.
