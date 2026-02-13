APRÈS- MIDI ROBOTS !, Bibliothèque de Maurepas, Rennes

APRÈS- MIDI ROBOTS ! Vendredi 27 février, 16h00 Bibliothèque de Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T16:00:00+01:00 – 2026-02-27T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T16:00:00+01:00 – 2026-02-27T18:00:00+01:00

Bibliothèque de Maurepas 32 rue de la Marbaudais 35000 rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Codage informatique pour les enfants