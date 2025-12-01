Après midi Roller Party, Cahors

Après midi Roller Party

Début : 2025-12-30 15:00:00

fin : 2025-12-30 18:30:00

2025-12-30

Après-midi festive dédiée à la pratique du roller dans une ambiance conviviale et accessible à tous. L’événement propose un temps de loisirs encadré permettant de découvrir ou de pratiquer le roller dans un espace sécurisé, avec une atmosphère ludique et familiale. Du matériel peut être mis à disposition dans la limite du stock, afin de permettre au plus grand nombre de participer. Des animations gourmandes sont également prévues pour compléter ce moment de détente. .

Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 9 75 96 16 92 servicejeunesse@mairie-cahors.fr

Festive afternoon dedicated to rollerblading in a friendly atmosphere accessible to all

