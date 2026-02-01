Après-midi rugby à La Fabrik Sceaux-du-Gâtinais
Après-midi rugby à La Fabrik Sceaux-du-Gâtinais dimanche 15 février 2026.
Après-midi rugby à La Fabrik
Sceaux-du-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 15:30:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Après-midi rugby à La Fabrik
Vous suivez le rugby ? Parfait ! La Fabrik du Gâtinais vous invite à suivre le match Pays de Galles-France à 15 h 30 ! .
Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Rugby afternoon at La Fabrik
