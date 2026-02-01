Après-midi rugby à La Fabrik Sceaux-du-Gâtinais

Après-midi rugby à La Fabrik Sceaux-du-Gâtinais dimanche 15 février 2026.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-15 15:30:00
fin : 2026-02-15

2026-02-15

Vous suivez le rugby ? Parfait ! La Fabrik du Gâtinais vous invite à suivre le match Pays de Galles-France à 15 h 30 !   .

Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire  

English :

Rugby afternoon at La Fabrik

